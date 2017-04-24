Меркель призвала как можно быстрее расследовать подрыв авто ОБСЕ на Донбассе

Она также призвала стороны конфликта на Донбассе в полной мере соблюдать режим «тишины» Канцлер Германии Ангела Меркель с грустью и большим беспокойством отреагировала на информацию о гибели наблюдателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Востоке Украины 23 апреля, призвав как можно скорее расследовать этот инцидент. Об этом сообщает DW.

«Федеральное правительство ожидает, что все стороны конфликта как можно быстрее сделают все возможное, чтобы выяснить, каким образом могло произойти это трагическое событие, и привлечь к ответственности виновных в этом», — заявила Меркель в воскресенье. Она также призвала стороны конфликта на Донбассе в полной мере соблюдать режим «тишины».

Как известно, в результате подрыва на мине автомобиля СММ ОБСЕ, который произошел у села Пришиб на неподконтрольной Украине территории Луганской области, погиб член миссии ОБСЕ. По разным данным, это гражданин Великобритании или США. Кроме того, в результате инцидента пострадала гражданка Германии. Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что нападения и неоправданные обвинения в адрес наблюдателей СММ ОБСЕ должны прекратиться.



Источник – https://www.rbc.ua/rus/news/merkel-prizvala-mozhno-bystree-rassledovat-1492968716.html

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