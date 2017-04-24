Переселенцев Донбасса приглашают получить гранты на открытие малого бизнеса
Международная организация по миграции (МОМ) начинает проект «Содействия решению проблем ВПЛ и пострадавшего от конфликта населения в Украине»
Проект реализуется совместно с Общественным союзом «Программа содействия возрождению и интеграции востока Украины «Донбасс» при поддержке Европейского Союза.
Задача проекта – развитие профессиональных навыков, самозанятости и малого бизнеса среди населения, пострадавшего от конфликта на востоке Украины и в Крыму.
Программа будет реализована в Славянске на Донетчине и Киеве.
Все участники проекта примут участие в тренингах по самозанятости, малому бизнесу и профориентированию. Также участники получат индивидуальные консультации по формированию индивидуальных бизнес-планов. По результатам защиты бизнес-планов участники программы смогут получить гранты в виде закупленного оборудования для начала собственного бизнеса или оплаты счетов на обучение. Также проект включает в себя дальнейшую поддержку участников программы, получивших гранты.
Заявки на участие в проекте принимаются с 18 апреля по 5 мая.
Принять участие в тренингах могут переселенцы из Донбасса и Крыма, бывшие участники боевых действий, а также местные жители, принадлежащие к уязвимым категориям населения в возрасте от 18 до 60 лет.
Чтобы принять участие в проекте необходимо пройти анкетирование по телефону и отправить копии документов электронной почтой.
В Донецкой области отбор участников проходит по номеру: 050 285 0410 Марк, ( fialko@gmail.com).
В Киеве по номерам 050 673 8738 Наталия, (n581922@yandex.ru) и 050 625 0014 Наталия (rizknatalia@gmail.com)
На данные номера необходимо отправить СМС с своими ФИО и адресом электронной почты, после чего вы получите на ваш емейл бланк анкеты, которую необходимо будет заполнить и отправить обратно, прикрепив к письму копии необходимых документов.
Более подробно о проекте можно узнать по ссылке http://www.helpvostok.com.ua/8255-8255/
Источник – http://vchasnoua.com/donbass/50838-pereselentsev-donbassa-priglashayut-poluchit-granty-na-otkrytie-malogo-biznesa-i-novye-spetsial-nosti
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