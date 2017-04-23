В еврозоне отметился экономический рост

Европейский поезд крепко стал на рельсы экономического роста. Об этом свидетельствуют свежие данные Индекса ассоциации менеджеров по закупкам, по которому определяют бизнес-активность в различных областях, сообщает «Euronews».

Показатель более 50 означает оживление экономической активности. Так вот, в апреле этого года в еврозоне он вырос до почти 57 единиц, и превзошел прогнозы аналитиков.

В Германии индекс деловой активности несколько упал по сравнению с мартом, когда достиг своего шестилетнего пика. Сейчас он измеряется в 56.3 единицы. Однако рост производства остается стабильным.

А вот во Франции в апреле индекс превысил мартовские показатели и составляет 56.7. Это самая высокая точка за 6 лет, к тому же, лучше то, на что надеялись эксперты.

Правда, есть опасность, что эти показатели могут упасть после обнародования результатов президентских выборов во Франции, первый тур которых проходит в воскресенье, 23 апреля.

Напомним, что с 1 января 2016 года применяется углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и ЕС. Она приносит экономические выгоды обеим сторонам. В частности, украинские предприниматели получают стабильный и предсказуемый преференциальный доступ на крупнейший рынок мира с 500 миллионами покупателей. Кроме того, украинские граждане получают лучший доступ к высококачественным продуктам.

Источник – http://ua.euronews.com/2017/04/21/eurozone-economy-powers-ahead

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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