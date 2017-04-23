Климкин едет в Литву за поддержкой в евроинтеграции

В понедельник, 24 апреля, состоится рабочий визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Литовскую Республику, сообщает украинский МИД.

Цель визита — укрепление украинско-литовского стратегического партнерства и обсуждение возможностей поддержки Литвой Украины в европейских и евроатлантических структурах.

В рамках визита Министр Павел Климкин проведет переговоры с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. По их завершению министры проведут совместную пресс-конференцию.

Кроме того, министр иностранных дел Украины встретится с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом, а также руководством и депутатским корпусом Сеймаса (парламента) Литвы.

Источник – http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/56584-24-kvitnya-cr-vidbudetysya-robochij-vizit-ministra-zakordonnih-sprav-ukrajini-pavla-klimkina-do-litovsykoji-respubliki

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