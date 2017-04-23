Консультативная миссия ЕС помогает Украине бороться с киберпреступностью

Консультативная миссия Европейского Союза (КМЕС) вместе с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Министерством юстиции Украины провела 20 апреля международный семинар на тему «Текущие проблемы в борьбе с киберпреступностью», сообщает КМЕС.

В семинаре приняли участие представители Нацполиции, Государственной фискальной службы, НАБУ, а также эксперты-криминалисты.

По приглашению КМЕС в семинаре приняли участие эксперты по киберпреступности Европола и Федерального бюро расследований (США), которые рассказали о современных тенденциях киберпреступности и методах их расследований.

«На данном этапе все знают, что киберпреступность в Украине и мире достигла огромных масштабов, — заявила заместитель председателя КМЕС Жоэль Ваштер, выступая на открытии семинара. — Это — явление, не имеющее границ, постоянно растет, и правоохранительным органам сложно выявлять и предотвращать такие киберпреступления. Следователи должны всегда быть на шаг впереди преступников».

Количество киберпреступлений, то есть преступлений, совершенных с использованием компьютерных сетей различных типов, постоянно растет из-за распространения мобильных технологий и Интернета. Наиболее типичными примерами киберпреступлений является Интернет-мошенничество (хищение банковских данных), сексуальное насилие (преступная деятельность педофилов в Интернете), похищение личной информации или установки вредоносного программного обеспечения (для получения доступа к персональному компьютеру). Потери от киберпреступлений в мире составляют триллионы долларов

В ближайшее время команда КМЕС пополнится эксперт по киберпреступности, что позволит миссии консультировать своих украинских партнеров по совершенствованию методов борьбы с киберпреступностью.

Источник – http://www.euam-ukraine.eu/ua/public_information/news/1473/

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