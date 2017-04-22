Действие соглашения о партнерстве между Европарламентом и Верховной Радой продлено

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и господин Элмар Брок от имени Президента Европарламента Антонио Таяни обменялись письмами в подтверждение продления Меморандума о взаимопонимании между Европейским парламентом и Верховной Рады Украины о парламентском сотрудничестве и повышении институциональной способности.

Меморандум обеспечивает политическую основу для деятельности в поддержку демократии вместе с Украиной и, в частности с Верховной Радой. Второй Диалог Жана Моне за мир и демократию прошел в Ирпене под Киевом 18-19 апреля 2017 года. Это процесс формирования консенсуса для спикера и всех руководителей фракций, сфокусированный в основном на проведение институциональной реформы Верховной Рады. Этот диалог продолжил работу на основе выводов первой встречи, состоявшейся в октябре 2016 года в историческом Доме Жана Моне в пригороде Парижа, и рассмотрел вопросы прав и обязанностей всех фракций оппозиции в Верховной Раде (подробные выводы прилагаются).

Европарламент представляли господин Элмар Брок, ведущий член Европарламента по вопросам деятельности в поддержку демократии для Украины, и бывший Председатель Европарламента Пэт Кокс, автор доклада и дорожной карты по реформированию Верховной Рады. Украинские участники были приглашены спикером Парубием и включали руководителей или их представителей — 8 депутатских фракций и групп Верховной Рады.

На пресс-конференции Председатель парламента Андрей Парубий, господин Элмар Брок и бывший Председатель Европарламента Пэт Кокс сделали заявления.

Спикер Андрей Парубий заявил: «Объявляя об успешном завершении второго Диалога Жана Моне, я лично искренне благодарю наших партнеров в Европарламенте за поощрение и облегчение процесса достижения консенсуса. Могу сообщить, что все восемь фракций и групп Верховной Рады, а также и я подписали эти выводы, которые обязывают всех нас на равной основе осуществлять дальнейшие шаги в рамках обязательств по реформированию нашего института».

Господин Элмар Брок заявил: «Я нахожусь здесь от имени Президента Taяни с целью продления Меморандума о взаимопонимании и подтвердить еще раз, что Украина является одним из приоритетов для Европейского парламента и что Президент Таяни осуществит визит в Украину при первой возможности. То, чего вы здесь добились в Верховной Раде, имеет жизненное значение для демократического будущего Украины и представляет собой важный символ надежды для всего региона».

Бывший Президент Пэт Кокс заявил: «Для меня большая честь работать со спикером, лидерами фракций и их представителями по вопросам Диалога Жана Моне и процесса создания консенсуса ради реформ. Диалог является долгосрочным процессом, который будет успешным только тогда, если вы сможете сохранить ту решимость, которую я увидел в ходе наших первых двух встреч, и начать шаг за шагом процесс институциональной реформы. Как вы уже слышали от господина Элмара Брока, представляющего Президента Антонио Таяни, Европейский парламент полностью настроен быть вашим партнером в этом демократическом путешествии».

Источник – http://iportal.rada.gov.ua/ru/news/Novosty/top_news/143902.html

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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