Специалисты с ЕС учили украинских правоохранителей противодействовать незаконному обороту наличных

Следователи из Бельгии, Испании, Швеции и Великобритании на этой неделе знакомили украинских коллег с концепцией работы групп, противодействующих незаконному обороту наличных. Такая практика пока не применяется в Украине, но в Европе она является ключевым элементом борьбы с организованной преступностью, сообщает Консультативная миссия ЕС в Украине (КМЕС).

Группы по противодействию незаконному обороту наличных обычно создаются в структуре полиции. Но специфика их работы требует координации с другими правоохранительными органами. Поэтому, сотрудники СБУ, Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы присоединились к коллегам из полиции для участия в двухдневном семинаре от Консультативного миссии ЕС.

Группы по противодействию незаконному обороту наличных следят за поведением и особенно затратами лиц, подозреваемых в преступлениях. Отслеживая потоки наличности, эти группы могут собирать ключевые доказательства, необходимые для привлечения правонарушителей к уголовной ответственности

Среди главных тем семинара — отмывание денег (легализация средств, полученных преступным путем). Преступники отмывают деньги различными методами: через приобретение недвижимости или бизнеса, через фиктивные компании или казино. Но именно такая активность преступников оставляет следы для правоохранителей.

На основе имеющейся оперативной информации полиция может осуществить негласные следственные действия в отношении потенциальных подозреваемых, установить негласное наблюдение или провести финансовое расследование с целью выявления подозрительных действий, после чего допросить подозреваемого о происхождении. Если он не способен обосновать законность происхождения денег, то это дает основания правоохранительным органам проводить другие процессуальные действия для всестороннего досудебного расследования.

Типичным примером является использование «грязных денег» для приобретения бара. В финансовой отчетности отражаются стабильные доходы, несмотря на малое количество клиентов. Это означает, что уровень доходов не соответствует уровню бизнеса. Группы по противодействию незаконному обороту наличных должны обращать внимание на такие случаи и расследовать их.

Как отметил старший советник КМЕС по расследованию финансовых преступлений Пьер Вестен: «Все зависит от отслеживания движения денежных средств. Если преступники занимаются поиском способа отмыть деньги, то эти подозрительные действия должны отслеживаться группами по противодействию незаконному обороту наличных. Данные, полученные такими группами, передаются специалистам по розыску активов, поэтому между ведомствами существует высокий уровень координации».

Пьер Вестен добавил, что КМЕС поддерживает межведомственное сотрудничество в вопросе работы групп по противодействию незаконному обороту наличных, в частности представители которых приняли участие в семинаре на этой неделе.

Источник – http://www.euam-ukraine.eu/ua/public_information/news/1469/

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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