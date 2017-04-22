ЛИТПОЛУКРБРИГ усовершенствует спортивное мастерство

Среди военнослужащих многонациональной бригады ЛитПолУкрбрига провели спортивные соревнования, сообщает пресс-служба МО Украины.

20 апреля офицеры штаба ЛИТПОЛУКРБРИГ соревновались с военнослужащими батальона управления управления многонациональной бригады в беге на 3-километровую дистанцию и в эстафете 3 по 400 метров.

Эти учения продемонстрировали личную старательность и командную сплоченность литовских, польских и украинских военных, — сказал заместитель начальника штаба ЛИТПОЛУКРБРИГ подполковник Михаил Малиска.

Литовско-польско-украинская бригада — это отдельная бригада трёхполкового состава, которая предназначена для участия в международных миротворческих и гуманитарных операциях. Бригада была создана в сентябре 2014 года.

Источник – http://www.mil.gov.ua/news/2017/04/21/sered-vijskovosluzhbovcziv-bagatonaczionalnoi-brigadi-litpolukrbrig-proveli-sportivni-zmagannya/

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