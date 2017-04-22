Европейские лидеры в Ганновере обсудят энергетические проблемы

На выставке «Hannover Trade Fair 2017» в понедельник, 24 апреля, в Германии встретятся европейские лидеры, чтобы обговорить проблемы энергетики в Европе, сообщает Европейская комиссия.

В церемонии открытия выставки примут участие Еврокомиссар по вопросам Энергетического союза Марош Шевчович, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Польши Беата Шидло.

Еврокомиссар Шефчович планирует провести встречи с некоторыми представителями европейских энергетических компаний и выступить на форуме «Жизнь требует сил».

Как известно, ЕС уделяет первоочередное внимание энергетической безопасности, пытаясь выстроить общую энергетическую политику в рамках Энергетического союза. В то же время, между отдельными странами существуют разногласия. Например, Польша выступает против строительства второй очереди газопровода «Северный поток», который соединяет Россию и Германию.

Источник – http://europa.eu/rapid/press-release_CLDR-17-1061_en.htm

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