Европейская делегация ПРООН посетила Бахмут

Представители Европейской делегации ПРООН посетили Бахмут с мониторинговым визитом, сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу Бахмутского городского совета.

«20 апреля 2017 года в Бахмут пожаловали представители Европейской делегации ПРООН с мониторинговым визитом по объектам, реализуемым в рамках совместного проекта ЕС/ПРООН «Местное развитие, ориентированное на громаду — 3», — говорится в сообщении.

В составе делегации были руководитель по сотрудничеству Беренд де Грут, специалист по децентрализации Бенедикт Херман, специалист по здравоохранению и социальной политике Верджиния Дамбаускайте, международные менеджеры проекта Соломия Стахив и Сильвия Фледчер, а также советник по вопросам ПРООН Маркус Бранд.

В ходе встречи рассмотрены микропроекты, реализованные в 2015-2017 годах. Первым объектом визита стало ОСМД «Горьковское» — жилой дом, где был проведен капитальный ремонт крыши и утепление фасада на общую сумму 616 тыс. грн, в том числе при софинансировании ПРООН — 212 тыс. грн, Бахмутского городского совета — 375 тыс. грн и средств ОСМД — в размере 31 тыс. грн.

Также представители Европейской делегации ПРООН пожаловали в городской совет, где осмотрели результаты реализации проекта по установлению системы видеонаблюдения в публичных местах Бахмута. Этот проект был реализован Бахмутским горсоветом совместно с общественной организацией «Развитие демократии и женских инициатив «ДІЯ», общая стоимость которого составила 798 тыс. грн, из которых средства Проекта ПРООН составляют 638 тыс. грн, и городского бюджета 169 тыс.грн.

В конце визита городской голова Алексей Рева обсудил с руководителем по сотрудничеству ПРООН в Украине перспективы дальнейшего сотрудничества и выразил благодарность за предоставленную возможность участия в Проекте ЕС\ПРООН, а Беренд де Грут высоко оценил активность громады Бахмута в этом проекте.

Источник – https://www.ukrinform.ru/rubric-donetcina/2215388-evropejskaa-delegacia-proon-posetila-bahmut.html#

* * *

Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

Публикации в рубрике «Европейский стандарт» являются редакционными и не отражают точку зрения ЕС.