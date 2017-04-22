Латвия отказалась участвовать в проекте «Северный поток-2»

Правительство Латвии во время закрытой части заседания решило не поддерживать участие Вентспилсского порта в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила «Европейская правда» со ссылкой на портал Delfi.

Правительство Латвии решило, что не следует поддерживать какие-либо мероприятия на территории Латвии, если они связаны с «Северным потоком-2» и поддерживают реализацию этого проекта. Такое решение было принято на основании докладов, разработанных Министерством обороны и Министерством охраны окружающей среды и регионального развития, а также с учетом рекомендаций от представителей служб госбезопасности.

Правительство поручило министерствам финансов, сообщения, регионального развития и финансов обеспечить, чтобы представители Кабинета министров в правлении Вентспилсского свободного порта голосовали против какого-либо участия порта в реализации проекта «Северный поток — 2».

Ранее мэр Вентспилса и председатель правления Вентспилсского порта Айвар Лембергс сообщил, что Вентспилсский свободный порт и его терминалы Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija получили предложение участвовать в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Они могут обеспечить хранение и поставки труб, необходимых для строительства участка газопровода. Согласно расчетам управления Вентспилсского порта, доходы латвийской экономики от участия в «Северном потоке — 2» могли бы составить 25 млн евро.

Источник – http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/04/21/7064805/

* * *

Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

Публикации в рубрике «Европейский стандарт» являются редакционными и не отражают точку зрения ЕС.