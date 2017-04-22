Первый вице-премьер-министр Кубив со своим польским коллегой обговорил евроинтеграционные вопросы и двустороннее сотрудничество

21 апреля Первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив встретился в Варшаве с Вице-премьер-министром — министром развития и финансов Польши Матеушем Моравецким и обговорил усиление украинско-польского сотрудничества и вопросы евроинтеграции Украины, сообщает пресс-служба украинского правительства.

Особое внимание было сосредоточено на выгодных проектах сотрудничества в сферах торговли, инфраструктуры, транспорта, энергетики, туризма и культуры.

«Украина и Польша получат чрезвычайно выгодные результаты от продвижения новой макрорегиональной стратегии ЕС для стран Карпатского региона. Адвокация этого проекта в Еврокомиссии со стороны Польши позволит более 8 стран Карпатского региона наладить эффективное торговое, транспортное и другое сотрудничество», — отметил Кубив.

«После пяти лет паузы это новое дыхание для украинско-польских отношений, которое знаменует проведение междуправительственной комиссии по экономическому развитию, поэтому следует начать такие проекты, которые быстро, буквально за несколько лет, дадут результаты для взаимной выгоды Украины и Польши», — подчеркнул Моравецкий.

Степан Кубив добавил, что с приближением безвизового режима Украина-ЕС между Польшей и Украиной нужно усилить работу над улучшением пограничной инфраструктуры, в частности улучшение условий перехода через украинско-польскую границу.

«Создание евроколейки Украина — Польша является примером дополнительных возможностей для торговли и туризма, и нам стоит продолжить работу над инфраструктурными проектами и привлечь к этому процессу пограничные регионы Украины и Польши, которые на локальном уровне являются эффективными драйверами усиления взаимодействия в торговле, экономике, транспорте и региональном развитии», — напомнил Кубив.

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249933258&cat_id=244276429

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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