Польский терминал сжиженного газа будет расширен

Терминал сжиженного природного газа в польском Свиноуйсьце имени президента Леха Качиньского будет расширен. Решение по этому вопросу приняла польская фирма Gaz-System, сообщает «Радио Польша».

После завершения работ по расширению, мощность регазификации терминала увеличится на половину – с существующих 5 млрд кубометров до 7,5 млрд кубометров природного газа в год.

Фирма Gaz-System вместе с акционерным обществом Польский LNG (сжиженный природный газ) готовит к запуску процесс проведения тендера на выполнение предварительных проектных работ и получения разрешения на строительство.

Как сообщил пресс-секретарь фирмы Gaz-System Томаш Петрасеньский, точная дата начала работ пока не называется:

«Рынок сжиженного природного газа динамично развивается как в Польше, в Центральной и Восточной Европе, так и во всем мире. Расширение СПГ-терминала – это ответ на это развитие».

Расширение терминала в Свиноуйсьце вписывается в политику повышения энергетической безопасности Польши.

Польский терминал сжиженного газа является одним из главных объектов энергетической безопасности Европейского Союза. Украина, которая после начала российской агрессии прекратила поставки газа с РФ и начала поставлять его из Польши, рассматривает возможность поставок газа через упомянутый терминал.

Источник – http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/303490

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