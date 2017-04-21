В сотрудничестве с Данией Украина развивает новые направления «чистой энергии»

О продлении украинско-датского сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности договорились во время встречи Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук и главный советник Украинско-датского энергетического центра Андерс Кристенсен.

Среди приоритетных направлений сотрудничества — создание украинского рынка твердого биотоплива, стимулирования реализации проектов по строительству биоТЕЦ, уменьшение выбросов парниковых газов и использования бытовых отходов для производства энергии.

«Обмен совместными наработками позволяет совершенствовать национальную политику в указанных сферах и способствовать привлечению инвестиций, реализации пилотных проектов. Также мы готовы совместно с иностранными коллегами создать эффективные инструменты для внедрения проектов. Например, разработка финансовой модели биоТЕЦ облегчит привлечение инвесторов и бизнеса к работе на этом рынке», — отметил во время встречи руководитель Агентства Сергей Савчук.

Напомним, что 5 апреля в рамках официального визита Президента Украины Петра Порошенко в Дании состоялось подписание подготовленного Госэнергоэффективности Меморандума о взаимопонимании в сферах энергоэффективности и возобновляемой энергетики между двумя странами.

Энергоэффективность является одним из важных направлений сотрудничества Украины с ЕС как на многостороннем уровне, так и на двусторонним с конкретными европейскими странами. Подписав договор оп присоединении к Энергетическому сообществу ЕС, Украина взяла на себя обязательство до 2020 года обеспечить энергосбережение на уровне 9% среднего внутреннего потребления энергии.

Источник – http://saee.gov.ua/uk/news/1712

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