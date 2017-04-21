Франция передала Украине оборудование для разминирования

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила от правительства Франции три системы обезвреживания боеприпасов «CTS Lance», которые дают возможность на расстоянии 150 метров обезвреживать взрывоопасные предметы, сообщает «Укринформ».

В церемонии передачи оборудования принимали участие посол Франции в Украине Изабель Дюмон и руководство ГСЧС.

«Эти системы помогут обезопасить наших пиротехников во время разминирования территорий, захваченных террористическими группировками на Востоке Украины», — отметил начальник управления пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь.

Он прибавил, что с 2014 года пиротехники очистили 17,7 тыс. га в Донецкой и Луганской областях и обезвредили 106 тысяч разных взрывных предметов, среди которых 800 — особо опасные.

«Сейчас опасные предметы обезвреживают с помощью взрывчатки, что не всегда просто и безопасно. С помощью нового оборудования наши специалисты смогут это делать на расстоянии 150 метров», — сказал Бондарь.

Новое оборудование ГСЧС передаст в Межрегиональный центр быстрого реагирования, Специальный центр быстрого реагирования и гуманитарного разминирования, а также в учебный центр Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС.

Источник – https://www.ukrinform.ru/rubric-community/2214458-francia-peredala-ukraine-oborudovanie-dla-distancionnogo-razminirovania.html

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