Франция после выборов поддержит «нормандский формат»

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон 20 апреля в Киеве заявила, что «нормандский формат» переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины сохранится после президентских выборов во Франции, которые состоятся в этом месяце, сообщает «Радио Свобода».

«Скорее всего, да. То, что было сказано (во время телефонного разговора лидеров «нормандской четверки» 17 апреля – ред.) со стороны и России, и Украины, что обе страны хотят продолжить этот формат. Я не могу говорить о следующем правительстве Франции, но, скорее всего, оно продолжит», – сказала Дюмон.

Она добавила, что сейчас политически ситуация слабо продвигается, Украина несет ежедневные потери на востоке, поэтому Франция намерена и далее прилагать усилия для того, чтобы найти пути урегулирования конфликта.

Поздно вечером 17 апреля Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором «призвали активизировать усилия для освобождения и обмена задержанных по принципу «всех на всех».

Последняя встреча глав государств «нормандского формата» – Украины, Германии, Франции и России – состоялась осенью прошлого года. Тогда договорились, что главы МИД этих стран должны подготовить «дорожную карту», которая согласовала бы эту последовательность выполнения пунктов всех трех главных минских соглашений: Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и Минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года. До этого времени руководители МИД в «нормандском формате» не пришли к согласию относительно «дорожной карты».

Источник – http://www.radiosvoboda.org/a/news/28440753.html

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