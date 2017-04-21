Европейский инвестиционный банк поддерживает восстановление Украины

Власть обеспечила полную финансовую поддержку со стороны государства проектов в рамках «Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины», которая внедряется при поддержке Европейского инвестиционного банка, сообщает «Укринформ».

Так прокомментировал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко принятие сегодня соответствующего постановления КМУ, сообщает Правительственный портал.

«Мы откорректировали порядок и условия предоставления средств, предусмотрев финансирование не только тела кредита, но и НДС. Соответствующие средства предусмотрены в госбюджете на 2017 год. Это значительно ускорит реализацию проектов в рамках соглашения», — сказал Зубко.

Он напомнил, что программа будет охватывать три географические местности. Непосредственно районы, подвергшиеся негативному влиянию в Донецкой и Луганской областях, подконтрольные Украине; три окружающие области (Харьковская, Днепропетровская и Запорожская), которые испытывают сильное давление на инфраструктуру, в частности предоставление социальных услуг, из-за значительного притока внутренне перемещенных лиц; а также конкретные местные советы в других областях, что принимают внутренне перемещенных лиц.

Предусмотрены такие направления, как неотложный ремонт и мероприятия по повышению энергоэффективности инфраструктуры для расселения внутренне перемещенных лиц; восстановление систем водоснабжения и водоотведения; восстановление генерации, передачи и распределения электрической энергии; восстановление систем генерации, передачи и распределения, централизованной поставки тепловой энергии; восстановление автомобильных путей и железных дорог, поврежденных в результате конфликта, включая пораженные мосты и тому подобное.

Зубко сообщил, что субвенция из госбюджета местным бюджетам на реализацию Проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы составляет 2 145 000 тыс. гривен. В частности, 595 000 тыс. гривен – по специальному фонду для финансирования объектов коммунальной собственности. «Проекты должны быть реализованы в течение 24-36 месяцев. Сейчас согласовываем с ЕИБ вопрос продления срока реализации Программы до 2021 года», — отметил он.

Общая стоимость Программы 200 млн евро, объем траншей будет составлять от 15 до 40 млн евро. Общий период погашения займа – 20 лет, в т. ч. максимальный льготный период — 5 лет.

Источник – https://www.ukrinform.ru/rubric-economix/2214138-vlast-obespecila-finansovuu-podderzku-proektov-v-ramkah-investprogrammy-eib-zubko.html

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