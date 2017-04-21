В украинском парламенте обговорили экспортную стратегию

В мероприятии, организованном Комитетом по иностранным делам совместно с комитетами по вопросам промышленной политики и предпринимательства, экономической политики, аграрной политики и земельных отношений, европейской интеграции, приняли участие народные депутаты, представители Министерства экономического развития и торговли, специалисты и эксперты, сообщается пресс-служба Верховной Рады Украины.

Председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко, открывая заседание, напомнила, что еще в 2015 году Комитет определил одним из приоритетов своей деятельности экономизацию политики и проведения экономической дипломатии.

«Экономическая дипломатия, продвижение наших товаров на рынки мира является одной из ключевых задач и поэтому очень важно обсудить: какие в экспортной стратегии является барьеры или препятствия, мешающие инвесторам приходить в Украину для того, чтобы здесь создавать высокотехнологичные товары и дальше их экспортировать», — отметила она.

Г.Гопко отметила, что целью мероприятия является обсуждение как эффективнее взаимодействовать украинскому парламенту с правительством в проблемных вопросах и услышать от представителей правительства: какие следующие шаги будут осуществлены, соглашения готовятся по свободной торговли?

Первый вице-премьер-министр — Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов, отметил, что впервые за 25 лет представлены стратегический документ, в создании которого приняли участие народные депутаты, представители государственных структур и бизнеса и экспертной среды.

По его словам, необходимость в этом возникла несколько лет назад, поскольку предыдущая экспортная стратегия, ориентированная на северного соседа, показала, что стратегия отсутствует, диверсификация и риски отсутствуют. Поэтому, в течение последних трех лет было наработано этот документ.

По словам чиновника, главное место в стратегии отведено международной торговли, в которой оценены сильные и слабые стороны.

С.Кубив сообщил о разработанной дорожной карте стратегического развития торговли на пять лет, основанной на инновационном подходе, совершенствовании финансовых и технических инструментов.

С.Кубив также сказал, что практическое воплощение этой дорожной карты невозможно без консолидации усилий, которые необходимо направить на принятие соответствующих законов.

Он отметил, что сегодня экспорт базируется на рынках, на которых нас никто не ждет и где можно выиграть инновацией, конкуренции и качеством. «Страна Украина, которая умеет делать ракеты, спутники, космические высокотехнологичные продукты, доказала сегодня свою состоятельность и конкурентоспособность. Украина должна иметь реальную практическую дорожную карту», — подчеркнул он.

Поэтому, по его словам, необходимо сформировать новую законодательную базу, которая позволит создать реальное, привилегированное конкурентную среду для наших предпринимателей.

Дорожная карта имеет три стратегические цели — это создание условий и изменение структур экспорта, развитие услуг, поддержка бизнеса и торговли, системная поддержка экспортеров, а также повышение уровня знаний и навыков предпринимателей.

С.Кубив также отметил, что чиновникам и народным депутатам нужно направить усилия на формирование «определенного положительного лоббизма», основанного на лучшем опыте. «Позитивный лоббизм для экспорта — это ли не основная форма, которая характерна для других стран, которые заходят на украинский рынок. Первое — это модернизация, второе — это формирование товаров на базе инноваций, инвестиций, использовании опыта и приоритетов, которые существуют в Европе. И, самое главное, это компетенции и создание инновационных товаров, что позволит выйти на рынки иностранных государств», — сказал первый вице-премьер-министр.

С.Кубив также отметил, что «этот документ не является догмой, этот документ базируется на открытости и на формировании такой законодательной базы, которая создаст реальные условия для модернизации, инновации и конкурентности наших продуктов на европейских и мировых рынках».

Заместитель Министра экономического развития и торговли — Торговый представитель Украины Наталья Никольская отметила, экспортная стратегия — это не один документ. «Проект «Экспортная стратегия»- это вообще национальное движение», — пояснила она, добавив, что в национальном ВВП экспорт всегда составлял 50 процентов. Вопрос в том, что составляет этих 50 процентов? Или это сырье, или это наукоемкий экспорт или это товары с готовой переработкой, с инновационным элементом, или это услуги, которые дают наибольшую добавленную стоимость.

По словам Торгового представителя, документ определяет, где сегодня мы находимся, что происходит в мире в международной торговле, что происходит в экономике, происходит в развитии потоков и движений товаров и услуг. Кроме этого, проект «Экспортная стратегия» предусматривает создание отдельных стратегий для каждого приоритетного сектора, который избран.

Отметим, что с начала 2016 года применяется зона свободной торговли между ЕС и Украиной. Все большее количество украинских производителей переориентируют свой экспорт на рынок ЕС.

Источник – http://rada.gov.ua/news/Novyny/143867.html

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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