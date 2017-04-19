В Великобритании Порошенко призвал инвестировать в Украину и либерализовать визовый режим

Пребывая 19 апреля с визитом в Великобритании, Президент Украины Петр Порошенко рассказал о войне на востоке Украины, обсудил двусторонние отношения и призвал инвестировать в Украину и либерализовать визовый режим для украинцев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House на тему« Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии» Порошенко заявил, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства в рамках Минского процесса — нет эффективного прекращения огня и освобождения заложников и незаконно задержанных лиц, нет доступа для международных гуманитарных организаций. В то же время, как подчеркнул президент, РФ продолжает посылать войска, тяжелое оружие и боеприпасы в Украину, превращать Крым на крупнейшую военную базу в мире. Если бы не было санкций ЕС, резюмировал он, российские танки стояли бы гораздо глубже в Европе. Он также добавил, что Украина является тестом, действительно ли, как утверждает Россия, Европейский Союз в упадке.

Представителей деловых кругов Великобритании Порошенко проинформировал о внедрении реформ в Украине по стандартам ЕС на протяжении последних трех лет и основные результаты, которых удалось достичь на сегодняшний день. Значительное внимание было уделено созданию инвестиционного климата, проведению судебной реформы, борьбе с коррупцией, реформе банковского и энергетического сектора. Президент пригласил британский бизнес инвестировать в Украину.

Встречаясь с лидером фракции правящей Консервативной партии Дэвидом Лидингтоном, председателем «группы дружбы» по связям с Украиной в британском парламенте сэром Джеральдом Говартом и Председателем Комитета Парламента по иностранным делам Криспином Блантом, Петр Порошенко положительно отметил посещение Донбасса делегацией Комитета Палаты общин Парламента Великобритании и подготовленные по итогам этой поездки рекомендации о необходимости продолжения режима санкций против РФ. Он призвал Великобританию либерализовать визовый режим для украинцев. Таким образом, после введения безвизового режима со стороны ЕС, украинцы могли бы без виз путешествовать и в Великобританию.

Напомним, что после проведенного в июне 2016 года референдума Великобритания начала процесс выхода из ЕС. Безвизовый режим ЕС, который должен заработать в скором времени, не предусматривал безвизовые поездки в Великобританию и Ирландию, что требует проведения с этими странами отдельных процедур.

Источник – http://www.president.gov.ua/ru/news/uspishna-ukrayina-zabezpechit-stabilnist-regionu-prezident-v-41026

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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