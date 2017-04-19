Министр иностранных дел Латвии призвал Евросоюз не отменять санкции против России

На данный момент «нет никаких оснований говорить» об отмене или смягчении наложенных Евросоюзом на Россию санкций, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, как сообщает «Delfi».

Глава латвийского внешнеполитического ведомства пояснил, что российская сторона не выполняет условия Минского договора, поэтому снятие санкций попросту невозможно.

«Ситуация на востоке Украины ухудшается — об этом свидетельствуют доклады международных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ. Пока Россия нарушает международное право, санкции являются совершенно адекватным шагом», — приводит слова Ринкевича LETA.

Латышский министр указал, что вопрос о дальнейшей судьбе отношений с Россией и санкциях будет обсуждаться между странами ЕС лишь летом.

Как ожидается, на Саммите ЕС в июне этого года Евросоюз вновь должен рассмотреть вопрос о продлении санкций против РФ, наложенных после аннексии Крыма Россией и развязывания боевых действий на востоке Украины.

Источник – http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/rinkevich-net-osnovanij-dlya-otmeny-sankcij-tak-kak-rossiya-ne-vypolnyaet-minskie-dogovorennosti.d?id=48745897

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