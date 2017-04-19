Представители Европарламента прибыли в Украину для обсуждения реформы Верховной Рады

Председатель Комитета по иностранным делам Европейского Парламента Эльмар Брок и руководитель миссии Европарламента по реформированию Верховной Рады Украины Пэт Кокс в Ирпене под Киевом собрали спикера Рады Андрея Парубия и руководителей парламентских фракций, чтобы обсудить реформу украинского парламента. Об этом РБК-Украина сообщил один из участников мероприятия.

«Там (на встрече, — ред.) будут наш спикер и лидеры фракций, президент Европарламента нынешний и Пэт Кокс. Они вместе с NDI (Национальный демократический институт, США, — ред.) учат наших политиков искать консенсус», — рассказал собеседник.

Мероприятие, рассчитанное на два дня, началось 18 апреля. Оно является продолжением конференции «Диалог Жана Моне» по реформированию Верховной Рады Украины, которая проходила 29 октября прошлого года во Франции.

Планировалось, что в Украину для обсуждения реформы Рады также прилетит президент Европейского парламента Антонио Таяни, однако на данный момент его участие не подтверждается.

Источник – https://www.rbc.ua/rus/news/prezident-evroparlamenta-pribyl-ukrainu-obsuzhdeniya-1492522587.html

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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