НАБУ борется с коррупцией на государственных предприятиях

Среди более чем трех сотен производств, что сейчас расследуются детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), 49 касаются коррупции в государственных предприятиях (ГП), сообщает пресс-служба НАБУ.

В поле зрения следователей находятся 35 госпредприятий, 15 из которых по размеру активов входят в ТОП-100 государственных компаний по версии Министерства экономического развития и торговли.

По предварительным оценкам, суммарные убытки, причиненные этим предприятиям через уголовные коррупционные правонарушения, превышают 20 млрд гривен. Наиболее «коррумпированными» являются компании, относящиеся к топливно-энергетическому, аграрно-промышленному, горно-металлургическому комплексам, химической промышленности и транспортной отрасли.

По состоянию на начало апреля 2017 года подозрение в нанесении ущерба государственным предприятиям было предъявлено 78 лицам. В большинстве преступных схем задействованы руководители среднего и высшего звена.

Кроме того, детективы НАБУ и прокуроры САП направили в суд 24 дела, касающиеся деятельности государственных компаний. Совокупный размер преступления в этих делах превышает 1,5 миллиарда гривен. Обвинительные акты составлены в отношении 41 лица.

Благодаря работе НАБУ в 2016 году на счета государственных компаний возвращено 116 млн гривен. Хищение еще почти полмиллиарда гривен удалось предотвратить. Ликвидировано несколько масштабных коррупционных схем. Наибольший общественный резонанс в прошлом году получили расследования, связанные с такими компаниями, как «Укргаздобыча», «Запорожьеоблэнерго», «Государственная продовольственная зерновая корпорация», «Одесский припортовый завод», «Объединенная горно-химическая компания», «Запорожский титано-магниевый комбинат».

Источник – https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-rozsliduye-pivsotni-provadzhen-shchodo-korupciyi-na-derzhpidpryyemstvah

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