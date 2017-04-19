Европейские эксперты: Россия использует бандитов в Европе в своих целях

Существует все больше доказательств того, что Кремль использует организованные преступные группы в Европе для ведения разведывательной деятельности и политического влияния на европейское общество.

Такой вывод содержится в новом докладе Европейского совета по международным отношениям, сообщает «Укринформ».

«Сегодня на имеющие корни в России организованные преступные группировки приходится около одной трети объема героина на улицах Европы, значительное количество случаев торговли людьми, а также самый большой незаконный импорт оружия», — говорится в докладе, подготовленном Марком Галеотти.

В нем описывается, как Россия с помощью организованных преступных групп наработала прочные связи, создавая ценный ресурс для Кремля в его асимметричном противостоянии против более богатого и сильного Запада.

Преступные группировки в некоторых случаях за деньги, в других — по принуждению выполняют задания в интересах российского государства. К таковым относятся киберпреступность, поддержка европейских популистских партий, контрабанда оружия и людей через границу и даже «убийства от имени Кремля». За последние 20 лет роль российской организованной преступности в Европе значительно изменилась, теперь преступники работают меньше на улице и больше в тени: в качестве союзников, посредников и поставщиков для местных европейских группировок по всему континенту.

Автор доклада рекомендует европейским правительствам и учреждениям разработать более четкие и эффективные меры реагирования на угрозы и предпринять шаги по борьбе с явлением, которое имеет целью подорвать западное единство. Евросоюз, по его мнению, должен создать единые подходы, наладить действенный обмен информацией, в том числе между спецслужбами и полицейскими органами, работать с местными коммунами, использовать по возможности дипломатические инструменты.

Пока же, признает эксперт, европейские полицейские органы отстают от вызовов, а финансовые институты, призванные противостоять отмыванию средств, порой просто не проявляют достаточно желания заниматься этой проблемой.

Европейский совет по международным отношениям — это европейская “фабрика мысли”, проводящая анализы по темам внешней политики и безопасности. Штаб-квартира структуры находится в Берлине.

Источник – https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2213545-evropejskie-eksperty-zaavlaut-cto-rossijskie-bandy-na-zapade-rabotaut-na-kreml.html

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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