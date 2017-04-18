Донецкую область посетят представители Евросоюза
На этой неделе Донецкую область посетят сотрудники Представительства Евросоюза в Украине, сообщила пресс-служба Представительства.
В период с 19 по 22 апреля сотрудники Представительства ЕС в Украине посетят города Краматорск, Славянск и Северодонецк.
В делегацию ЕС войдут: руководитель программ сотрудничества Беренд де Гроот, сотрудник отдела поддержки децентрализации Бенедикт Германн и сотрудник отдела исследований, инноваций и социальной политики Вирджиния Дамбраускайте.
Источник – Представительство ЕС в Украине
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