По качеству муниципальных услуг Мариуполь на шестом месте в Украине

Согласно проведенному Социологической группой «Рейтинг» опросу, Мариуполь оказался на шестом месте по индексу качества сферы услуг.

Исследование было нацелено на выявление отношения украинцев к местному самоуправлению и муниципальным услугам. Оно было проведено в 22-х областных центрах и в городах Мариуполь и Северодонецк. Участие приняли 19 тысяч респондентов.

Общая оценка уровню муниципальных услуг в Мариуполе составила 3,1 балла из оценочных 5 баллов. В рейтинге Мариуполь расположился после Винницы (3,5 баллов), Харькова (3,3 балла), Луцка (3,3 балла), Ровно (3,2 балла) и Тернополя (3,1 балла). После него с оценкой 3,1 балла идут Хмельницкий и Ивано-Франковск. На последнем месте – Херсон с 2,7 балла.

Больше всего улучшений жители Мариуполя отметили в коммунальной сфере, меньше всего – в развитии инфраструктуры.

В то же время, по рейтингу удовлетворённости возможностями города Мариуполь занял 20-е из 24-х мест в Украине. На первом месте оказался Луцк, на последнем – Херсон.

Гордость за свой город не очень распространена среди мариупольцев. Этот рейтинг достиг 2,1 балла. Такой же результат в Запорожье, Харькове и Николаеве. Больше всего за свой город гордятся в Харькове, Виннице и Львове, меньше всего – в Херсоне и Кропивницком.

По удовлетворенности местной властью Мариуполь занимает 7-е место. 60% опрошенных удовлетворены работой мера города, и 47% опрошенных – работой городского совета.

Но и по уровню коррупции мариупольцы расположили свой город в верхние строчки рейтинга – Мариуполь занимает 5-е место, уступая лишь Хмельницкому, Ужгороду, Харькову и Запорожью.

Источник – http://ratinggroup.ua/research/ukraine/tretiy_vseukrainskiy_municipalnyy_opros.html

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