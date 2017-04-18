ЕС помогает защитить права человека в Украине

С 9 по 18 апреля специалисты Европейского Союза проводят в Украине тренинг с сотрудниками СБУ по соблюдению прав человека.

Как сообщило Представительство Евросоюза в Украине, в период с 9 по 18 апреля в Харькове проводится тренинг по соблюдению прав человека для следователей Службы безопасности Украины.

Тренинг проводят эксперты Консультативной миссии ЕС в Украине (EUAM Ukraine). Всего в тренинге в Харькове принимают участие 38 сотрудников СБУ из Донецкой, Луганской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей Украины.

По сообщению миссии EUAM Ukraine, этот цикл тренингов начался в октябре прошлого года во Львове. Главными темами стали: соблюдение прав человека в мире и в Украине; законодательные практики; право на справедливый вкус; запрет пыток; право на свободу и безопасность.

«Соблюдение прав человека – одна из самых важных составляющих завоевания доверия общества, что также помогает стоящим доверия партнером сети служб безопасности Европы, — отметила заместитель главы EUAM Ukraine Жоель Ваштер. – Права человека и международные стандарты нужно не просто знать, а применять их в ежедневной работе СБУ».

Следующий третий этап тренингов пройдет в июле в Одессе. После этого, как ожидается, СБУ сможет проводить такие тренинги для своих сотрудников самостоятельно.

Источник – Представительство ЕС в Украине, EUAM Ukraine

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