Верховная Рада запустила реформу рынка электроэнергии

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект «О рынке электроэнергии». За соответствующее решение проголосовали 277 депутатов. Документ принят с правками, которые накануне подготовил профильный комитет. Депутаты проголосовали правки одним пакетом. При этом депутаты фракции «Батькивщина» пытались повторить ситуацию, которая сложилась на прошлой неделе, и предложили рассмотреть большое количество поправок к законопроекту. Тем не менее, Раде удалось принять документ. Закон предусматривает запуск новой модели рынка электроэнергии. Включая рынок двухсторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Так, крупные потребители электроэнергии получат возможность покупать ее напрямую у производителя, а не через посредников. Небольшие потребители будут покупать у посредников. Но за счет большой конкуренции трейдеров и производителей, вероятно, удастся достичь снижения цены на электроэнергию как в стране в целом, так и для потребителя непосредственно. Такие изменения вступят в силу в течение двухлетнего периода. Следует отметить, что закон во много «заготовка» и для реального запуска рынка необходима разработка вторичного законодательства. В частности, документ вводит понятия кодекса коммерческого учета, кодекса систем передачи, правила рынка, которые еще следует разработать оператору энергосистемы и утвердить Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Кодекс, по которому будет работать рынок для розничного покупателя, также нуждается в разработке. Принятый закон внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии. Напомним, законопроект №4493 о рынке электрической энергии в первом чтении приняли еще в сентябре прошлого года. Ко второму чтению было подано около 1 200 правок, которые прорабатывала специально созданная рабочая группа. Первая попытка принять документ во втором чтении 6 апреля оказалась провальной.

Источник – https://delo.ua/business/rada-zapuskaet-reformu-rynka-elektroenergii-330056/

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