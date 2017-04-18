Конгресс Европейской народной партии поддержал «План Маршалла для Украины»

Конгресс Европейской народной партии принял резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины

Об этом сообщил в Facebook президент Петр Порошенко

«Спасибо семье ЕНП за одобрение по инициативе наших литовских партнеров очень важной Резолюции о разработке долгосрочного плана поддержки Украины, так называемого «Плана Маршалла для Украины», — написал Порошенко.

По словам Порошенко, принятие резолюции означает одобрение и поддержку евроинтеграционного курса Украины.

«Эта Резолюция – это доказательство решимости самой влиятельной политической семьи Европы в поддержке нашего государства на пути реформ и стремлении всеми возможными средствами помочь Украине достичь соответствия Копенгагенским критериям членства в ЕС в соответствии со ст. 49 Договора о ЕС. Иными словами, Европейская народная партия признала европейскую перспективу Украины», — отметил президент.

Источник – http://ru.espreso.tv/news/2017/03/31/kongress_evropeyskoy_narodnoy_partyy_podderzhal_quotplan_marshalla_dlya_ukraynyquot

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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