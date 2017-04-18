Европейский стандарт 

ЕС предложит Великобритании «норвежскую модель» сотрудничества

admin 0 Комментариев

Евросоюз может предложить Великобритании более «мягкий» выход страны из объединения, предложив властям страны «норвежскую модель» взаимодействия.

Как пишет Politico, ссылаясь на источник в Еврокомиссии, Соединенному Королевству предложат вступить в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA). Ее членами являются Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн, что дает этим государствам доступ к единому рынку союза.

После этого Великобритания сможет стать членом Европейской экономической зоны (EEA), что позволит снизить экономические последствия выхода Британии из ЕС.

 

Источник –  http://www.belvpo.com/ru/81743.html

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

Публикации в рубрике «Европейский стандарт» являются редакционными и не отражают точку зрения ЕС.

 

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