Жители оккупированного Донецка хотят в Европу, но не видят смысла в безвизе

Жители оккупированного Донецка хотели бы посетить страны Европейского Союза, однако считают, что безвизовый режим не повлияет на жизнь украинцев.

Большинство дончан хотели бы посетить Францию, Германию и Великобританию. В сюжете «Общественного телевидения Донбасса» жители оккупированного города утверждают, что большинство украинцев не смогут себе позволить поездку в Европу.

«Зачем безвиз, если виза стоит 30-60 долларов, — утверждают дончане. — Те, у кого есть деньги на поездку, смогут и визу купить. А те, кто не ездил раньше, не поедут и теперь».

«Безвизовый режим им ничего не дает, права на работу не дает, не вижу в нем смысла вообще»,- говорят жители Донецка. — «Там, в Украине, тоже люди просты, у них нет таких средств, не каждый сможет поехать на тех условиях, на которых им безвиз дают».

В то же время жители оккупированного города признаются, что сами хотели бы посетить Европу, «когда закончится война».

Также некоторые опрошенные признались, что путешествия открывают новые возможности для тех, кто готов ими воспользоваться.

Как сообщалось, 6 апреля Европарламент одобрил предоставление Украине безвизового режима. Решение также распространяется на жителей аннексированного Крыма и подконтрольных боевикам районов Донбасса.

Для посещения стран ЕС жителям этих территорий необходимо иметь украинский биометрический паспорт.

Источник – http://vchasnoua.com/donbass/50783-zhiteli-ookupirovannogo-donetska-khotyat-v-evropu-no-schitayut-chto-ukraintsam-bezviz-nichego-ne-daet

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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