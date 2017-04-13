Росатом чуть не пробрался в Литву

Российская государственная корпорация атомной энергетики «Росатом», которая сейчас строит БелАЭС в белорусском Островце, строила планы, чтобы закрепиться в Литве, свидетельствуют материалы Государственного департамента безопасности (ДГБ), представленные парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне.

В планы «Роатома» по закреплению в Литве были вовлечены и бывшие сотрудники КГБ в Литве Кястутис Пуйдокас, Пётр Воека и близкий приятель последнего и бизнес-партнер Евгений Костин. Последний, пользуясь знакомством с социал-демократом Миндаугасом Бастисом, пытался сблизиться с верхушкой Литовской социал-демократической партии и заручиться благосклонностью лидера партии Альгирдаса Буткявичюса.

«Росатом» также пытался перенять часть акций литовской компании Vetruna.

По данным разведки, «Росатом» стремился приобрести часть акций Vetruna, а в обмен за это погасить долг компании, который накопился пока находящейся в управлении «Росатома» германской компании Nukem не платили за хранилища отработанного топлива на Игналинской АЭС. «Росатом» также предлагал за акции будущие заказы на Балтийской АЭС, которую должны были построить в Калининградской области.

«Росатом» также стремился установить тесные отношения с другими бизнесменами и лидерами социал-демократов. ДГБ утверждает, что этой работой занимался глава представительства Rusatom Overseas в Киеве Александр Мертен, а Е. Костин выступал его посредником.

Было решено учредить консорциум «Росатома», компаний Vetruna , Eika и Panevezio statybu trestas . В октябре 2012 года по этому поводу в Москве встречались Е. Костин, представитель Vetruna Адольфас Гинайтис, однако переговоры, по данным разведки, шли трудно, поскольку Vetruna была заинтересована сначала взыскать долги с «Росатома», а потом говорить о возможных других заказах этой корпорации.

«С самого начала возникновения этого плана интересы Vetruna и «Росатома» расходились: литовским бизнесменам было важнее всего взыскать долг (хотя их и интересовали новые заказы «Роатома»), а руководство «Росатома» интересовало установить связи с литовскими властями и начать реализацию стратегически важных проектов (одновременно не отказываясь от планов приобретения части акций Vetruna)», — отмечает литовская разведка.

После того, как в публичном пространстве появилась информация о встречах «Росатома» и М. Бастиса, а также о том, что переговоры об учреждении консорциума пробуксовывают, в начале 2014 года переговоры вовсе прекратились.

Литве предлагали акции будущей АЭС в Калининградской области, а если бы Литва решила строить свою АЭС, том россияне предлагали участие вместе со своим проектом и быть пайщиком станции.

Как утверждает разведка, поскольку в феврале 2013 года вновь не удалось встретится с А. Буткявичюсом, была организована встреча А. Мертена с бывшим тогда спикером сейма Видасом Гядвиласом, в которой приняли участие Е. Костин и М. Бастис.

На встрече со спикером А. Мертен утверждал, что «Росатом» готов инвестировать в Литве — строить ЛЭП, учреждать совместное предприятие, надеялся воспользоваться Круонисской ГЭС. А Мертен предложил не только подписать договор о закупке электроэнергии с АЭС в Калининграде, но и участие в проекте в качестве партнера, она заверял, что «Росатом» готов прийти в Литву со своим проектом, а сам бы претендовал на 25% акций новой АЭС в Литве.

Потом А. Мкертену удалось все-таки встретится с бывшим тогда премьером Альгирдасом Буткявичюсом. 22 февраля 2012 года он вместе с Е. Костиным прибыл на встречу с главой правительства и предложил участие в проекте Балтийской АЭС, а также проложить смычку ЛЭП в Калининград, сотрудничество в атомной энергетике.

Планы «Росатома» подорвала оккупация Крыма, а также то, что президент Литвы Даля Грибаускайте противилась инвестициям российского энергогиганта, а М. Бастису не удалось обеспечить тыл среди социал-демократов.

В начале 2014 года литовские предприниматели, по данным ДГБ, начали сомневаться в переговорах с «Росатомом».

Они отказались подписывать меморандум о сотрудничестве, выдвинув условие: совместные проекты могут быть реализованы лишь в том случае, если россияне инвестируют в предложенный литовцами пилотный проект, контрольный пакет акций в котором будет принадлежать литовцам. А когда в марте 2014 года РФ оккупировала украинский полуостров Крым, по сообщению разведки, бизнесмены стали опасаться, что связи с этой корпорацией навредят их репутации.

Руководство «Росатома» не было довольно и слишком малыми достижениями в сфере политической поддержки, особенно со стороны премьера. Они сочли, что основной причиной неудачи «Росатома» была жесткая позиция президента, — отмечают разведчики.

Источник – http://www.obzor.lt/news/n26473.html

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