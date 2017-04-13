Гранты ЕС для развития малых городов Украины

Есть идея, которая поможет в развитии родного города или громады? Проект, который создаст новые возможности и рабочие места для местного населения?

Все в ваших силах, не пропустите шанс принять участие в конкурсе грантов «Mayors for Economic Growth Pioneer Projects» (M4EG) при поддержке ЕС.

Получите шанс осуществить свои намерения в жизнь и грант в размере от 500 000 до 1 000 000 евро на реализацию проекта.

Изучайте требования к заявке и подавайтесь до 31 мая 2017 года. Возможно, именно Вы сможете своими руками сделать родной город лучше.

Детали: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=155272

Источник – https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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