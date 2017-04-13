Соглашение о свободной торговле с ЕС принесло Республике Молдова одни преимущества

Соглашение о свободной торговле, подписанное Республикой Молдова с Европейским союзом два года назад, принесло только пользу, доля ЕС достигла 65% в 2016 г.

Таков вывод исследования, которое было представлено сегодня автором, программным директором Независимого аналитического центра «Expert Grup» Виталие Гумене, информирует МОЛДПРЕС.

Экспорт Республики Молдова в страны ЕС вернулся в 2016 г. на восходящий тренд и превысил на 6,9% уровень 2014 г. после того, как в 2015 г. был зафиксирован спад на 2,3%, в том числе из-за внутреннего экономического и политического кризиса, оказавшегося шоком для экономики.

Больше всего от Соглашения о свободной торговле выиграли агропищевые продукты, на которые и была начальная ставка, считает эксперт. Он уточнил, что экспорт этих продуктов увеличился в ценностных значениях примерно на 25% в отчетный период, успев компенсировать в какой-то мере потерю восточных рынков. В то же время в количественных значениях примерно для 63% экспорта агропищевой продукции в страны ЕС был зафиксирован рост.

Республика Молдова в полной мере освоила предоставленные ЕС квоты на пшеницу, кукурузу, ячмень, сахар, «что говорит о высоком экспортном потенциале допустимых уровней», отмечает Виталие Гумене. Он обращает внимание на «впечатляющую эволюцию экспорта продуктов, которые включены в категорию зернового сырья (этиловый спирт)». Также он отмечает эволюцию экспорта вина, квота на который была отменена, а также натурального меда, который входит в список тех немногих продуктов животного происхождения, пока допустимых на экспорт в ЕС.

По словам автора исследования, экспорт непродовольственных товаров в ЕС зарегистрировал более стабильную эволюцию по сравнению с другими направлениями, хотя в ценностных значениях снизился на 2,5% в 2016 г. Все-таки в количественном выражении был зафиксировал рост на 68% в страны ЕС.

Географическая структура экспорта указывает на положительную эволюцию для 7 из 10 крупнейших торговых партнеров из стран ЕС. Самым значимым торговым партнером этого региона, а также в целом, остается Румыния, доля которой составляет 25% от общего объема экспорта страны. Затем следуют Италия и Германия (9,7% и 6,2%).

Несмотря на опасения и спекуляции относительно инвазии агропищевых продуктов из ЕС, картина указывает на противоположную эволюцию, констатирует Виталие Гумене. Так, импорт агропищевой продукции из Евросоюза снизился на 15%.

Следовательно, вопреки наличию ограничений положительное воздействие Соглашения о свободной торговле с Европейским союзом на торговые потоки из Республики Молдова в ЕС показывает жизнеспособность предположений о целесообразности подписания подобного документа. Безусловно, его потенциал не полностью освоен, что указывает на необходимость консолидации институциональных усилий по внедрению всех взятых обязательств, подытоживает эксперт.

Источник – https://ava.md/2017/04/12/ekspert-soglashenie-o-svobodnoy-torgovle/

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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