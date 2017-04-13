Грузия и Литва договорились о сотрудничестве в оборонной сфере

Главы минобороны Грузии Леван Изория и Литвы Раймундас Кароблис в ходе встречи в Тбилиси договорились о продолжении активного сотрудничества в оборонной сфере, сообщает пресс-служба МО Грузии.

«Литва отличается максимальной готовностью сил специальных операций. Мы глубоко заинтересованы в продолжении практики совместных учений с ними. Мы заявляем о готовности и в будущем принять активное участие в учениях», — заявил Леван Изория по итогам встречи с литовским коллегой.

По его словам, главной темой встречи стала тотальная концепция обороны, которая подразумевает наличие хорошего резерва и системы мобилизации.

«В этом направлении у Литвы есть хороший опыт. Перспектива нашего сотрудничества будет связана с развитием возможностей национальных гвардий для того, чтобы с их поддержкой мы сформировали резерв и систему мобилизации, соответствующую стандартам НАТО», — сказал Изория.

Литовский министр в свою очередь поздравил Грузию с задействованием 28 марта безвизового режима с Евросоюзом и подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

«Продолжится сотрудничество в сфере образования, которое подразумевает обменные программы между военной академией и колледжем обороны Балтии. А силы специальных операций будут одним из направлений сотрудничества. Хочу пригласить министра на учения Flaming Sword 2017 (балтийские военные учения „Пламенный меч“ — EADaily). Надеюсь, что и Грузия примет участие в совместных учениях… Есть один вопрос, который является общим для наших стран, — это общие угрозы. Сотрудничество в этом направлении необходимо и политика сдерживания — актуальна. Мы продолжим сотрудничество в рамках международных миссий», — сказал Кароблис.

В ходе однодневного официального визита в Тбилиси, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис вместе со своим грузинским коллегой провели переговоры в расширенном формате — с участием высокопоставленных представителей Вооруженных сил двух стран. В ходе встречи Леван Изория поблагодарил литовского коллегу за поддержку «территориальной целостности» и суверенитета Грузии, а также отметил практическую поддержку, оказываемую Литвой Тбилиси в ходе реализации существенного пакета Грузия — НАТО. По итогам переговоров главы оборонных ведомств подписали заявление, в котором были отмечены несколько направлений сотрудничества в военной сфере: образование, увеличение возможностей национальной гвардии Грузии, а также поддержка Грузии Литвой в процессе осуществления военных реформ.

Источник – http://www.obzor.lt/news/n26472.html

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