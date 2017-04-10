В Германии заменят учебники по немецкому языку с картой Крыма как части РФ

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев изъяло пособие по немецкому языку с картой Крыма как части РФ из списка одобренных. Об этом DW сообщили в пресс-службе.

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии (BAMF) сожалеет о том, что в одобренном им учебном пособии по немецкому языку для иностранцев была использована карта, на которой Крым был окрашен в цвет России.

«Мы сожалеем, что в одном из одобренных нами учебных пособий содержится ошибочная карта, — сообщили в пресс-службе расположенного в Нюрнберге ведомства в четверг, 6 апреля, в ответ на запрос DW. – При этом мы особо отмечаем, что этим мы не хотим сделать политического заявления». По итогам проверки было принято решение «немедленно изъять» два пособия из списка одобренных.

Новые учебники специально для курсов

Речь идет об учебниках «Просто хорошо! Немецкий для интеграции» (Einfach gut! Deutsch für die Integration), разработанных фирмой TELC из Франкфурта-на-Майне. Карта с Крымом, окрашенным в цвет России, напечатана в пособиях уровня знания языка B 1.1 и B 1.2. Это учебники новой серии, вышедшие первым тиражом в июле 2016 года. По данным разработчика, они созданы специально для интеграционных курсов, призванных лучше подготовить мигрантов к жизни в Германии.

По всей Германии, по некоторым оценкам, учебники с неправильной картой Крыма используют около 200 организаций и компаний, например, языковых школ, которые проводят интеграционные курсы. Такие курсы для иностранцев частично оплачивает BAMF из федерального бюджета. Знание немецкого языка на уровне B1 – одно из условий получения немецкого гражданства.

Пособия будут переизданы с новой картой

В пресс-службе BAMF сообщили, что ведомство не принимало участия ни в разработке, ни в финансировании учебных пособий фирмы TELC. Также там отметили, что в июне 2016 года эти пособия получили лишь предварительное одобрение ведомства, поскольку TELC на тот момент не предоставила их окончательный вариант для печати – «помимо некоторых дополнений и вступительного слова не было и карты», которую теперь критикуют.

Несмотря на изъятие учебников из списка одобренных, организаторы интеграционных курсов смогут продолжить с ними работать, сообщили в BAMF. При этом ведомство проинформирует их о том, что в них содержится ошибочное изображение Крыма и о том, что компания-автор учебников исправит ошибку.

В компании TELC в ответ на запрос DW отказались от комментариев, сославшись на пресс-релиз на сайте. В нем сказано, что фирма приобрела карту у одного крупного международного агентства, которое торгует изображениями. TELC сожалеет об ошибке и собирается «немедленно переиздать» оба учебных пособия и «заменить карту».

Посол Украины: «Это неприемлемо»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал публикацию «досадным инцидентом». «Упомянутую информацию мы восприняли с возмущением, поскольку, по сути, речь идет о – сознательном или несознательном – введении в заблуждение многочисленных пользователей этих учебных материалов, — сказала Мельник DW. – Очевидно, что это неприемлемо ни при каких условиях». По его словам, посольство обратилась за разъяснениями в компанию TELC, а также в ведомство по делам миграции и беженцев и в министерство внутренних дел ФРГ.

О том, что в учебниках для иностранцев в Германии использована карта Крыма как части России, сообщили в конце марта украинские СМИ. При этом они ссылались на сообщения живущих в Германии украинцев.

Источник – http://www.dw.com/ru/a-38330572

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в Украине» при содействии ЕС.

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