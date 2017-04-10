В Будапеште протестовали против закрытия «Университета Сороса»

Десятки тысяч людей приняли участие в протестной акции в столице Венгрии Будапеште, призывая президента страны не подписывать новый закон, который может привести к закрытию Центрально-Европейского университета (CEU), основанного на средства известного американского финансиста Джорджа Сороса.

Предложенный правительством Виктора Орбана закон обязывает иностранные учебные заведения иметь учебные площадки и в стране их регистрации, тогда как Центрально-Европейский университет зарегистрирован в США, но не имеет там учебного заведения.

Ранее депутаты парламента Венгрии, имеющего 199 мест, проголосовали большинством голосов (123 — за, 38 — против) за принятие этого закона, который также усложняет процедуру выдачи ученых степеней иностранными вузами.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Будапеште, в последнее время в Венгрии усилилось давление на либеральные организации, защищающие, в частности, права беженцев.

Центрально-Европейский университет:

Основан, чтобы «возродить и расшевелить интеллектуальную свободу» в тех частях Европы, где главенствовали «ужасающие идеологии коммунизма и фашизма»;

Расположен в здании, которое изначально было дворцом, принадлежавшим аристократической семье, а затем в нем располагалось правительственное учреждение;

В этом англоязычном заведении обучаются 1 440 студентов, из них 335 из Венгрии, а остальные из 107 других стран;

Имеет связи с университетами в России, Киргизии, Грузии и Казахстане;

Входит в список лучших 200 университетов мира по восьми дисциплинам.

Источник – http://www.bbc.com/russian/news-39548686

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