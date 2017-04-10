ЕС продолжит поддерживать внедрение программы PARE 1+1 в Молдове

Европейский союз продолжит поддерживать внедрение программы PARE 1+1 в Молдове.

Об этом заявил глава делегации ЕС в Молдове Пиркка Tапиола, выступая на Национальной конференции программы по привлечению денежных переводов в экономику PARE 1+1, передает NOI.md.

Он заявил, что ЕС впечатлен результатами, полученными нашей страной в процессе внедрения программы PARE 1+1, и Евросоюз твердо намерен и далее поддерживать этот проект во всех направлениях.

«Молдова использовала возможности PARE 1+1 очень умно, сумев привлечь в страну новые технологии и подходы к развитию бизнеса. Считаю, что эта программа представляет собой модель для экономического развития Молдовы в будущем», — сказал Пиркка Tапиола.

В свою очередь, вице-премьер, министр экономики Молдовы Октавиан Калмык сказал, что программа PARE 1+1 является одной из самых успешных национальных программ, поддерживаемых правительством, и лучшей платформой для сотрудничества между властью и бизнесом.

Он подчеркнул, что власти будут и в дальнейшем оказывать содействие в реализации программы PARE 1+1, поскольку наряду с тем, что она имеет очень сильный компонент по обучению предпринимателей по развитию бизнеса, программа способствует развитию малого и среднего бизнеса в сельской местности, развитию сел в различных регионах страны.

«Кроме того, с экономической точки зрения эта программа доказала свою эффективность как большим числом открытых предприятий, так и тем фактом, что каждый вложенный государством лей привлек частные инвестиции в 3-4 лея», — сказал министр экономики.

Как отметил менеджер проекта ЕС «Техническая помощь для внедрения Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между РМ и ЕС» Филип Сантенс, за 7 лет реализации программы PARE 1+1 было предоставлено 927 грантов, создано около 3 тыс. новых рабочих мест и реинвестированы в бизнес 8 млн. евро. По его словам, при этом, опыт Молдовы изучается другими странами, которые имеют много граждан-мигрантов. Примером может служить Сербия, которая интенсивно изучает молдавский опыт для реализации такого проекта в своей стране.

Директор Организации по развитию малых и средних предприятий Юлия Ябанжи сообщила, что за 7 лет внедрения ее организацией программы PARE 1+1 инвестиции в национальную экономику превысили 540 млн. леев, из которых более 60% были денежными переводами трудовых мигрантов, а сумма грантов, предоставленных им в рамках программы, составила около 145 млн. леев.

Программа PARE 1+1 нацелена на мобилизацию людских и финансовых ресурсов молдавских трудовых мигрантов в устойчивое экономическое развитие Молдовы путем стимулирования создания и развития малых и средних предприятий трудящимися-мигрантами и получателями денежных переводов. Программа действует по правилу «1+1», то есть, каждый лей инвестиций из денежных переводов будет дополнен государством леем в виде гранта в рамках программы. Получателями помощи являются трудовые мигранты, получатели их денежных переводов, родственники первой степени родства.

Источник – http://www.noi.md/ru/news_id/214775

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в Украине» при содействии ЕС.

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