ЕС выделит бюджет на строительство дорог в Польше

Средства Европейского союза выделяются в рамках программы «Инфраструктура и среда».

Вице-министры инфраструктуры и развития, представители семи городов и Управление железнодорожного транспорта подписали соответствующие договоры.

Об этом сообщает Радио Польша.

Жители польских городов Катовице, Вроцлав, Бельско-Бяла, Гданьск, Торунь, Конин и Пётркув Трибунальский могут рассчитывать на новые дорожные инвестиции. Вице-министры инфраструктуры и развития, представители семи городов и Управление железнодорожного транспорта подписали договоры о дополнительном финансировании за счет Европейского союза девяти инфраструктурных проектов.

Глава Центра транспортных проектов ЕС Пшемыслав Горголь отметил, что в целом из бюджета Евросоюза на строительство местных дорог будет выделено более 1 млрд злотых (около 235 млн евро). В частности, Вроцлав получит деньги, благодаря которым он сможет профинансировать строительство дороги, которая облегчит подъезд к аэропорту.

Источник – http://telegraf.com.ua/mir/europa/3259736-es-vyidelit-byudzhet-na-stroitelstvo-dorog-v-polshe.html

* * *

Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в Украине» при содействии ЕС.

Публикации в рубрике «Европейский стандарт» являются редакционными и не отражают точку зрения ЕС.