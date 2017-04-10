В июне в Латвии пройдут крупнейшие за двадцать пять лет военные учения

Международные военные учения Saber Strike, которые пройдут в Латвии в июне, станут крупнейшими за последние двадцать пять лет, информирует агентство LETA. Такое заявление сделал министр обороны Раймонд Бергманис на военной базе Адажи под Ригой в ходе торжественной встречи механизированной роты вооруженных сил Словакии, прибывшей в эту прибалтийскую республику.

По его словам, с 5-го по 16 июня состоятся ежегодные объединенные учения сухопутных и воздушных сил батальонного уровня Saber Strike. Цель учений — «планирование и управление тактическими операциями, улучшение сотрудничества между подразделениями и международными партнерами». В маневрах примут участие военнослужащие из Канады, Великобритании, Италии, Литвы, Норвегии, Польши, Словакии, США и Латвии. Точное число участников и единиц техники пока неизвестно, но предполагается, что в Латвию прибудет не менее 500 иностранных солдат.

Добавим, что в составе словацкой механизированной пехотной роты прибыли 150 военнослужащих из 13-го механизированного батальона, дислоцированного в Левице, и боевая техника различного назначения, информирует «Sputnik Латвия». Рота будет находиться в Латвии в порядке трехмесячной ротации и примет участие в совместных учениях с 1-м механизированным пехотным батальоном бригады местных сухопутных сил — в том числе в маневрах Summer Shield XIV и Saber Strike. Договоренность об участии вооруженных сил Польши, Чехии, Венгрии и Словакии в Балтийском регионе была принята на встрече министров иностранных дел стран Вышеградской группы, балтийских и Северных стран весной 2016 года. Вышеградские страны присутствуют в этом году в прибалтийском регионе в порядке ротации. С января до марта в Литве находился контингент вооруженных сил Чешской Республики; во втором квартале его сменят словацкая рота в Латвии, в третьем квартале венгерские военные прибудут в Эстонию, а в четвертом квартале — польские в Литву.

Источник – http://www.belvpo.com/ru/81541.html

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