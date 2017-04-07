Лишь четверть украинцев знают, как будет работать безвизовый режим со странами Шенгенской зоны

Безвизовый режим был одной из ключевых тем в СМИ Украины за последние два года. В то же время данные исследований и медиа мониторинга свидетельствуют об отсутствии системного разъяснения вопросов прав и обязанностей, связанных с внедрением безвизового режима, сообщает Представительство ЕС в Украине.

Лишь 5% сообщений в прессе на тему безвизового режима с ЕС содержали аналитику, остальные — краткие отчеты о процессе получения безвизовых.

Согласно последним социологическим исследованиям, проведенным Киевским международным институтом социологии, лишь 25% опрошенных смогли правильно ответить на вопрос, сколько времени можно будет находиться на территории ЕС в условиях безвизового режима. В то же время 20% респондентов считают, что безвизовый режим позволит оставаться в ЕС дольше 90 дней в любой 180-дневный период. Также у украинцев нет достаточных знаний о преимуществах биометрического паспорта. Лишь 33% респондентов назвали наличие биометрического паспорта одним из необходимых условий для пересечения Шенгенской границы без визы.

Мониторинг СМИ показывает, что в медиа недостаточно информации о механизме безвизового режима, его преимуществ, возможностей и влияния на жизнь украинцев. Кроме того, принцип действия безвизового режима и правила пересечения границы окутаны мифами.

Источник – Представительство ЕС в Украине

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в Украине» при содействии ЕС.

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