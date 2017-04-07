Европарламент требует освободить задержанных белорусских демонстрантов

Депутаты Европарламента потребовали от белорусских властей провести тщательное расследование случаев задержания демонстрантов и пригрозили чиновникам в Минске новыми санкциями, сообщает «DW».

Европарламент принял резолюцию с осуждением разгона мирных демонстрантов в Беларуси и потребовал от белорусских властей немедленно освободить задержанных. Об этом сообщается на сайте Европарламента в четверг, 6 апреля.

Депутаты подчеркивают, что, несмотря, на международные призывы к сдержанности, сотрудники органов безопасности атаковали и избивали протестующих, а также арестовали сотни участников акции, включая местных и иностранных журналистов, освещавших события. В ЕС считают практику превентивных арестов «абсолютно неприемлемой». В связи с этим, Евросоюз призывает белорусские власти немедленно освободить и снять обвинения с мирных демонстрантов, журналистов, правозащитников, гражданских активистов и членов оппозиции, а также обнародовать информацию о всех задержанных.

Депутаты также призвали белорусские власти провести тщательное и беспристрастное расследование всех задержаний и предупредили, что в случае отказа ЕС может применить новые ограничительные меры в отношении высокопоставленных официальных лиц Беларуси, ответственных за применение жестких мер к демонстрантам. В Европарламенте также напомнили, что ЕС ранее снял большинство ограничительных санкций с Беларуси, в надежде, что страна улучшит ситуацию с правами человека и демократией.

Белорусские власти также призвали прекратить преследование гражданского общества и разрешить общественным организациям вести свою работу свободно и в рамках закона.

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в Украине» при содействии ЕС.

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