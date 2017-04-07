На Международной конференции в Брюсселе для Сирии было собрано 6 млрд долл.

Участники международной конференции в Брюсселе собрали 6 млрд долл. США на помощь Сирии. Об этом сообщило «Радио Польши» со ссылкой на главу внешней политики ЕС Федерику Могерини.

Встреча с представителями 70 стран была организована в Брюсселе совместно Европейским союзом и Организацией Объединенных Наций.

ЕС пообещал передать на помощь Сирии 1,3 млрд долларов США. Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил журналистам в Брюсселе, что Варшава хочет в этом году выделить на эту цель несколько миллионов евро.

Еврокомиссар по вопросам оказания гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидис сказал, что эти средства будут направлены для самой неотложной помощи сирийцам.

«Мы должны продолжать оказывать базовую гуманитарную помощь для восполнить текущие потребности и, таким образом, поддержать наиболее нуждающихся. Речь идет об образовании и средств к существованию», — сказал он.

Средства будут направлены на гуманитарную помощь и помощь для около 5 млн беженцев, которые живут в странах, граничащих с Сирией.

При этом выделенная участниками конференции в Брюсселе сумма меньше, чем ожидалось. По оценкам ООН, для помощи сирийцам до конца года необходимо не менее 8 млрд долл.

Источник – http://www.radiopolsha.pl/6/137/Artykul/301437

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