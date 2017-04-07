Европарламент одобрил безвизовый режим с Украиной

В четверг, 6 апреля, Европейский Парламент одобрил неформальное соглашение с Советом ЕС, согласно которому граждане Украины будут лишены визовых требований для осуществления краткосрочных поездок в Евросоюз, сообщает Представительство ЕС в Украине.

Согласно новым правилам, украинцы с биометрическими паспортами смогут путешествовать в ЕС без виз на 90 дней в любой 180-дневный период. Они смогут это делать в туристических или служебно-деловых целях, чтобы посетить родственников или друзей. Однако, это не предусматривает право украинским гражданам на трудоустройство в Евросоюзе. Эта норма распространяется на все страны-члены ЕС, а также на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Не касается она только Ирландии и Великобритании.

«Украина выполнила все критерии [плана действий по визовой либерализации]. Таким образом, нужно снять визовые обязательства [с Украинской]», — отметила докладчик по украинскому вопросу Мария Габриэла (представитель Европейской народной партии, из Болгарии).

Она убеждена, что безвизовый режим станет «еще одним убедительным посланием, что Украина является ключевым партнером для Европейского Союза и Восточного партнерства ЕС».

Решение по безвизу для Украины поддержал 521 депутат Европарламента, 75 парламентариев проголосовали против него, 36 — воздержались. Его также еще должен формально одобрить Совет министров ЕС.

Вероятно, новая норма вступит в силу в июне этого года, через 20 дней после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Источник – Представительство ЕС в Украине

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в Украине» при содействии ЕС.

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