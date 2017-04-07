Минимальная заработная плата в Румынии имеет самый высокий рост в Европе в 2017 году

Минимальная заработная плата в Румынии в этом году была рекордной для Европы, но все еще далека от развитых стран ЕС — в 5-6 раз ниже, это показало недавнее исследование KPMG по минимальным требованиям к заработной плате во всех государствах-членах ЕС, ЕЭС и Швейцария, сообщает «Romania Journal».

Таким образом, в 2017 году в Румынии произошло наибольшее увеличение минимальной заработной платы в Европе — на 16 процентов по сравнению с 2016 годом, тогда как Венгрия занимает второе место с 14,86 процента.

В 20 проанализированных странах, которые имеют минимальную заработную плату, установленную на национальном уровне, она колеблется между 235 евро в месяц в Болгарии и Ирландия с 1 776 евро в месяц.

«Определение применимой минимальной заработной платы может быть более сложным, чем кажется, поскольку не все государства-члены имеют единую национальную минимальную заработную плату. Во многих странах применяемая минимальная заработная плата зависит от различных факторов, таких как отрасль работодателя, должность сотрудника или его возраст. Более того, в некоторых секторах или отраслях минимальная заработная плата может устанавливаться на основе коллективных договоров, и в этом случае минимальная национальная зарплата может перестать быть актуальной. Если определение суммы применяемой минимальной заработной платы кажется сложным, определение пунктов вознаграждения, которые могут быть включены в минимальную заработную плату, еще более затруднительно», — объясняет Мадалина Раковитан, партнер и руководитель службы по работе с персоналом КПМГ в Румынии.

По ее словам, исследование KPMG дает отправную точку в планировании международного задания, помогая работодателям получить обзор потенциальных затрат и обязательств.

Источник – http://www.romaniajournal.ro/minimum-wage-in-romania-the-highest-growth-in-europe-in-2017/

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в Украине» при содействии ЕС.

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