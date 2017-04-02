Европейская Комиссия против газопровода «Северный поток – 2»

Европейская комиссия подтвердила свою позицию против строительства второй ветки газопровода из России «Северный поток – 2» в обход Украины, сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Александр Винтерстейн.

«В двух словах, нам не нравится проект «Северный поток 2», политически», — сказал Винтерстейн в пятницу, 31 марта, в Брюсселе.

Пресс-секретарь Еврокомиссии подтвердил, что Еврокомиссия направила Дании и Швеции официальное письмо, в котором разъяснила свою позицию по этому российскому проекту строительства газопровода.

В то же время, Комиссия воздерживается от комментариев по коммерческим и рыночным аспектам проекта «Северный поток-2». «Мы действительно не можем обсуждать трубопровод, который не существует», — отметил Винтерстейн.

Первая очередь газопровода «Северный поток» из России в Германию мощностью 55 млрд. куб. м газа в год, который является альтернативным украинскому маршрутом поставок российского газа в Европу, была запущена в 2012 году. Строительство второй очереди этого газопровода планировалось завершить в 2019 году, но подготовленный ранее график не выполняется.

Источник – http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I136446