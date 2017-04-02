Евросоюз углубляет сотрудничество с Альянсом

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини на заседании министров иностранных дел НАТО в Брюсселе в пятницу, 31 марта, отметила высокий уровень отношений между Евросоюзом и Альянсом. Об этом сообщает Европейская служба внешних отношений.

Как сообщила Могерини, ЕС и НАТО на ежедневной основе реализуют 42 проекта, в том числе в сферах морской безопасности, кибер-безопасности, противодействия гибридным угрозам, развития оборонных возможностей, обмена информацией, оборонной промышленности, проведения учений и исследований.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности обговорила с министрами иностранных дел Альянса совместную позицию по России, в основу которой было решено положить надежную оборону и политику сдерживания с одновременным поддержанием диалога в рамках Совета НАТО-Россия.

С целью улучшения сотрудничества, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности принимает участие во всех министерских заседаниях НАТО, а Генеральный секретарь Альянса – во всех министерских заседаниях ЭС по вопросам безопасности и обороны.

Во время проведения Варшавского саммита НАТО в июле 2016 года между Евросоюзом и Альянсом была подписана Совместная декларация, которая определила намерения активизировать сотрудничество между двумя организациями.

Источник – https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/23912/remarks-high-representativevice-president-federica-mogherini-upon-arrival-nato-meeting_en