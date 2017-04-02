Климкин и Могерини обсудили конфликт на Донбассе и безвиз

31 марта в Брюсселе министр иностранных дел Украины Павел Климкин и Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини обсудили обострение ситуации на востоке Украины, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Ключевыми темами встречи стали провокационные шаги России и поддерживаемых ею боевиков на востоке Украины, прежде всего захват украинских предприятий на неподконтрольных Украине территориях, введение в оборот российской валюты, квази-налоговой и банковской систем.

Павел Климкин подчеркнул, что такие шаги являются сознательным нарушением Минских договоренностей, что требует от ЕС решительной реакции.

Он также выразил надежду на скорое завершение внутренних процедур в ЕС для предоставления безвизового режима для украинских граждан, а также завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Климкин и Могерини также обсудили график дальнейшего двустороннего диалога, в частности вопросы подготовки к проведению саммита Украина-ЕС.

http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/56045-pavlo-klimkin-proviv-zustrich-z-visokim-predstavnikom-jes-iz-zakordonnih-sprav-ta-bezpekovoji-politiki-vice-prezidentom-jek-federikoju-mogerini

Фото: http://Фото: http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/56045-pavlo-klimkin-proviv-zustrich-z-visokim-predstavnikom-jes-iz-zakordonnih-sprav-ta-bezpekovoji-politiki-vice-prezidentom-jek-federikoju-mogerini