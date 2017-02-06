Блокада ж/д

Блокада железной дороги в Бахмуте продолжается. Ветераны АТО и волонтеры перекрыли ж/д и не пропускают составы идущие с подконтрольной территории Украины в сторону Горловки.

Блокада железной дороги в БахмУте продолжается. Люди, называющие себя ветеранами АТО, волонтерами и добровольцами перекрыли ж/д и не пропускают составы идущие с подконтрольной территории Украины в сторону Горловки. И обратно. Активисты отмечают, препятствуют проезду только на этом направлении. Все поезда и электрички, которые не пересекают линию разграничения проходят свободно.

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