Арсен Аваков передал спасателям Мариуполя новую технику

Восемь пожарных автомобилей для спасателей Донецкой области. И повышение зарплаты всем сотрудникам ГСЧС в 2017-м. Министр МВД Украины во время вручения в Мариуполе новых авто. пообещал — С нового года спасатели станут получать на 80 процентов больше. И это не предел. Арсен Аваков определил приоритеты развития службы: повышения заработной платы, оснащение техникой, повышение социальных стандартов. Всё это пути реформирования системы Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

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