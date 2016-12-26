Министр МВД Арсен Аваков открыл единый аналитический центр в Мариуполе

В Мариуполе в областном главке полиции начал действовать единый аналитический центр. Там работают 46 операторов, которые принимают звонки по линиям 102, пока, из четырех городов. И это только первый этап. В ближайшее время колл-центр будет обслуживать всю область. Кроме того, за средства спонсоров приобретено 37 умных камер. С их помощью можно определить не только марку, цвет и модель транспортных средств, но и лица людей. 15 камер уже установлены в Мариуполе. В том числе на блок постах и перекрестках с интенсивным движением. Как работает уникальная система приехали проинспектировать министр МВД Арсен Аваков и народные депутаты Украины.

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